La Nazione scrive di Manor Solomon, undici minuti in campo lunedì sera contro la Lazio. L'israeliano è parso pimpante. Dal 26 febbraio, giorno del suo stop, ha saltato 8 partite tra coppa e campionato, proprio quando aveva ingranato la marcia giusta e si stava ritagliando un ruolo significativo largo a sinistra. Perdita non di poco per Vanoli che ha fatto di necessità virtù con un Gudmundsson altalenante e con un Fazzini che solo contro la Lazio ha provato ad alzare il livello. Adesso Solomon è pronto a riprendersi la Fiorentina. Da capire quanto possa alzarsi il minutaggio contro il Crystal Palace e lunedì col Lecce. La gestione sarà oculata per non incorrere in ricadute. In ogni caso l'ex Tottenham ha già dimostrato di meritarsi il riscatto nel corso dell'estate. Tecnicamente nessun dubbio, fisicamente si vedrà più avanti. Il lavoro ancora non è finito.