La Nazione si concentra su Moise Kean. Sarà difficilissimo - si legge - vederlo nella lista dei convocati per la partita di giovedì sera contro il Crystal Palace. Salvo sorprese (miracolose) dell'ultim'ora. Lui ci spera, ma pare proprio che anche la trasferta di Lecce sia a rischio, anche se ci sono ancora tanti giorni che separano la sfida contro i giallorossi. Piccoli sarà costretto così agli straordinari. L'ex Juventus non sta attraversando un momento tranquillo. Lui resta concentrato sul campo, sul suo lavoro e a recuperare prima possibile.