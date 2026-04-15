Vanoli ha sempre dribblato i discorsi sul suo futuro. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà il 30 giugno e all'interno dello stesso è inserita un'opzione unilaterale (a favore del club) per il rinnovo di un anno. Ma la speranza di restare c'è eccome. I numeri gli danno forza. Nelle ultime nove partite la Fiorentina ha raccolto 18 punti. Meglio, con 20, hanno fatto solo Inter e Napoli. Dal primo gennaio il bottino è stato di 26 punti, settimo rendimento del campionato, davanti alla Roma. Ancora più significativo il dato sui gol: dai 17 fatti e 28 subito fino a dicembre si è passati a 20 realizzati e appena 16 incassati nel 2026. Ma basterà? La sensazione è che ai piani alti stia prendendo quota l'idea del cambiamento.