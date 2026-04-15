Gazzetta: “Vanoli apprezzato, ma spiccano due nomi per sostituirlo”

Se nel calcio valessero solo i numeri Paolo Vanoli verrebbe riconfermato alla Fiorentina grazie ai 31 punti conquistati sui 35 disponibili. Da quando c'è lui la squadra ha cambiato marcia. La vittoria contro la Lazio ha permesso alla Fiorentina di compiere un bel salto in classifica e adesso manca solo l'ultimo passo per raggiungere la salvezza.

Eppure iniziano già a circolare nomi per la panchina con Vanoli che ha un contratto in scadenza a giugno e che in sei partite si giocherà la sua permanenza. La società valuta positivamente il lavoro svolto dal tecnico, ma Paratici sti sta guardando attorno: tra i vari nomi spiccano quelli di De Rossi, ora al Genoa, e dello spagnolo Andoni Iraola a scadenza con il Bournemouth. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.