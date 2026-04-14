Una delle principali notizie provenienti dall’Inghilterra riguarda il futuro di Andoni Iraola. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e da The Athletic, il tecnico spagnoloavrebbe comunicato al Bournemouth l’intenzione di lasciare il club al termine della stagione, con l’obiettivo di intraprendere una nuova esperienza in un’altra realtà europea.
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Iraola-Bournemouth, sarà addio in estate. Cassano lo consigliò prima di Pioli
Quel consiglio di Cassano—
Il nome di Iraola non è nuovo neanche in ottica Fiorentina. Già nei mesi scorsi, infatti, era stato accostato all’ambiente viola dopo che Antonio Cassano aveva rivelato di aver suggerito il suo profilo all’allora direttore sportivo Daniele Pradè durante la scorsa estate prima di prendere Pioli. Nulla da fare in quel caso. Iraola sta comunque conducendo una stagione di tutto rispetto nelle Cherries, basta pensare all'ultimo clamoroso risultato in casa dell'Arsenal (1-2). Al momento il suo Bournemouth è 11esimo in Premier, ma a solamente 3 punti dal Chelsea, sesto a quota 48.
Dove può andare—
Una delle panchine più importanti al mondo, quella del Real Madrid, cerca un nuovo allenatore da ingaggiare dopo il periodo ad interim di Arbeloa successivo all'esonero di Xabi Alonso; Iraola, un altro basco, sarebbe una soluzione simile e forse per questo non in pole position. Anche il regno di Pep Guardiola al Manchester City potrebbe terminare nel giro di poco tempo, in quel caso sarebbe testa a testa con l'ex Chelsea Enzo Maresca. Altre soluzioni? Manchester United (in pole Glasner del Crystal Palace, che come Iraola andrà via a fine stagione), Liverpool al posto di Slot, Chelsea se Rosenior non dovesse allontanare il periodo di crisi. Più difficile immaginarlo in Italia nell'immediato, più che altro per il profilo di spessore che si sta costruendo e per l'elevata richiesta che possiamo immaginare nei suoi confronti.
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