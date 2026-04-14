Iraola-Bournemouth, sarà addio in estate. Cassano lo consigliò prima di Pioli

Una delle principali notizie provenienti dall’Inghilterra riguarda il futuro di Andoni Iraola . Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e da The Athletic, il tecnico spagnolo avrebbe comunicato al Bournemouth l’intenzione di lasciare il club al termine della stagione, con l’obiettivo di intraprendere una nuova esperienza in un’altra realtà europea.

Quel consiglio di Cassano

Il nome di Iraola non è nuovo neanche in ottica Fiorentina. Già nei mesi scorsi, infatti, era stato accostato all’ambiente viola dopo che Antonio Cassano aveva rivelato di aver suggerito il suo profilo all’allora direttore sportivo Daniele Pradè durante la scorsa estate prima di prendere Pioli. Nulla da fare in quel caso. Iraola sta comunque conducendo una stagione di tutto rispetto nelle Cherries, basta pensare all'ultimo clamoroso risultato in casa dell'Arsenal (1-2). Al momento il suo Bournemouth è 11esimo in Premier, ma a solamente 3 punti dal Chelsea, sesto a quota 48.