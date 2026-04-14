Inzaghi, in Arabia è “ai titoli di coda”: e ora? Doveva guadagnare 26 mln l’anno

L'avventura in Arabia dell'ex tecnico dell'Inter sembra giunta alla fine: lo scenario e quale è la situazione

Il ko contro l’Al Sadd di Roberto Mancini ha fatto rumore: tre volte in vantaggio, tre volte rimontato e infine la sconfitta ai rigori. L’eliminazione europea si inserisce però in un momento già complicato anche in campionato. Nella Saudi Pro League, l’Al Hilal ha rallentato vistosamente: sei pareggi nelle ultime dodici giornate hanno ribaltato la situazione in classifica, trasformando il +7 sull’Al Nassr in un -5 attuale, con la squadra guidata da Cristiano Ronaldo (24 gol in stagione) ora davanti.