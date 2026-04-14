Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Ciccio Caputo ha parlato dell’ottimo momento del Sassuolo e del lavoro svolto da Fabio Grosso, soffermandosi anche sulle prospettive future dell’allenatore.
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Caputo promuove Grosso: “A Sassuolo lavoro eccellente. Chance a una big? Perché no”
L'ex attaccante Ciccio Caputo promuove il lavoro di Fabio Grosso a Sassuolo e lo sponsorizza per una big in campionato
Conosco molto bene l’ambiente Sassuolo: ci ho trascorso due anni fondamentali e bellissimi per la mia carriera, quindi quello che sta facendo oggi la squadra non mi sorprende. Il livello della società è alto da tempo e Fabio Grosso sta svolgendo un lavoro davvero eccellente. Non è mai qualcosa di scontato, ma i risultati dimostrano il suo valore: sta dando qualità al gruppo, valorizzando i giovani e costruendo un’identità precisa. Sono convinto che si parlerà ancora molto di lui.
E ancora...—
Per quanto riguarda il futuro, credo che un allenatore che sta facendo bene debba avere le sue opportunità, anche in contesti più impegnativi e con pressioni diverse rispetto a quelle a cui è abituato. Fa parte del calcio. È giusto avere ambizione e mettersi alla prova in realtà nuove, magari anche in piazze importanti che vogliono rilanciarsi.
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