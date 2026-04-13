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Presidente della FIGC, la Serie A ha il suo preferito: ecco il nome

Presidente della FIGC, la Serie A ha il suo preferito: ecco il nome - immagine 1
Arriva il nome preferito dalla Serie A
Redazione VN

L'Assemblea della Lega Serie A, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha espresso 18 preferenze su 20 per Giovanni Malagò come candidato presidente della Figc. Anche la Fiorentina favorevole.

Un vasto consenso per l'ex presidente del Coni da parte dei club di Serie A, che, ricordiamo, pesano per il 18% nelle elezioni federali. Il voto per il presidente Figc avverrà il 22 giugno.

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