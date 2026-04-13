L'Assemblea della Lega Serie A, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha espresso 18 preferenze su 20 per Giovanni Malagò come candidato presidente della Figc. Anche la Fiorentina favorevole.
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Presidente della FIGC, la Serie A ha il suo preferito: ecco il nome
Arriva il nome preferito dalla Serie A
Un vasto consenso per l'ex presidente del Coni da parte dei club di Serie A, che, ricordiamo, pesano per il 18% nelle elezioni federali. Il voto per il presidente Figc avverrà il 22 giugno.
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