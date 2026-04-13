Fiorentina-Lazio, i convocati di Sarri: torna un big, ma ci sono 2 assenze pesanti

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Fiorentina. Un elenco che conferma le difficoltà del momento per i biancocelesti, alle prese con diverse assenze e giocatori non al meglio della condizione.

Dal punto di vista medico, la situazione resta delicata. La società ha comunicato che Adam Marusic ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro, mentre Daniel Maldini è alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.