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Fiorentina-Lazio, i convocati di Sarri: torna un big, ma ci sono 2 assenze pesanti

Sarri
I convocati della Lazio
Redazione VN

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Fiorentina. Un elenco che conferma le difficoltà del momento per i biancocelesti, alle prese con diverse assenze e giocatori non al meglio della condizione.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, MottaDifensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, RomagnoliCentrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, TaylorAttaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni

Dal punto di vista medico, la situazione resta delicata. La società ha comunicato che Adam Marusic ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro, mentre Daniel Maldini è alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.

Proseguono inoltre i programmi differenziati per Samuel Gigot e Mario Gila, impegnati in un lavoro atletico specifico, mentre Ivan Provedel e Nicolò Rovella continuano i rispettivi percorsi di recupero post-operatori.

Una situazione che complica ulteriormente le scelte di Sarri in vista di una gara importante, con la Lazio chiamata a gestire le energie anche in funzione dei prossimi impegni stagionali.

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