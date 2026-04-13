Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Fiorentina. Un elenco che conferma le difficoltà del momento per i biancocelesti, alle prese con diverse assenze e giocatori non al meglio della condizione.
altre news
Fiorentina-Lazio, i convocati di Sarri: torna un big, ma ci sono 2 assenze pesanti
Portieri: Furlanetto, Giacomone, MottaDifensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, RomagnoliCentrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, TaylorAttaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni
Dal punto di vista medico, la situazione resta delicata. La società ha comunicato che Adam Marusic ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro, mentre Daniel Maldini è alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.
Proseguono inoltre i programmi differenziati per Samuel Gigot e Mario Gila, impegnati in un lavoro atletico specifico, mentre Ivan Provedel e Nicolò Rovella continuano i rispettivi percorsi di recupero post-operatori.
Una situazione che complica ulteriormente le scelte di Sarri in vista di una gara importante, con la Lazio chiamata a gestire le energie anche in funzione dei prossimi impegni stagionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA