Lazio, la probabile formazione anti Fiorentina: tantissime assenze per Sarri

La Lazio si presenta a Firenze in piena emergenza, con diverse assenze pesanti che condizionano le scelte di Sarri. In difesa spazio alla coppia Romagnoli-Provstgaard, mentre sugli esterni, viste le difficoltà di Marusic e Pellegrini, dovrebbero agire Lazzari e Tavares. A centrocampo torna titolare Basic dopo il lungo stop, affiancato da Cataldi e Taylor, con Dele-Bashiru recuperato ma non al meglio.

Davanti Dia è pronto a guidare l’attacco, con Isaksen favorito su una fascia e uno tra Noslin e Pedro in ballottaggio sull’altra, mentre resta una possibile alternativa Cancellieri. Una formazione quindi obbligata più che scelta, tra acciacchi e rotazioni, con Sarri che dovrà gestire le energie anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati.