CorSport: “La grande occasione per la Fiorentina. Lazio, pensi alla Coppa Italia?”

L'analisi del Corriere dello Sport

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 10:40)

Archiviando idealmente la sconfitta europea contro il Crystal Palace, la Fiorentina si presenta alla sfida con la Lazio in una condizione complessivamente positiva. I numeri parlano chiaro: otto punti nelle ultime quattro giornate di Serie A e ben ventitré conquistati dall’inizio del 2026, con due vittorie consecutive in trasferta che hanno rilanciato la classifica. Il vantaggio sulla zona retrocessione è ora di +5, con la possibilità concreta di salire a +8, trasformando la gara in una sorta di match point salvezza.

Il momento favorevole è il frutto di una rimonta costruita nel tempo, a partire dalla svolta arrivata dopo il successo di Como. Da lì, la squadra di Paolo Vanoli ha progressivamente ridotto la pressione che per mesi era stata soffocante, soprattutto durante il periodo nero vissuto fino a dicembre. Anche i precedenti recenti contro la Lazio sorridono ai viola, imbattuti da quattro gare e vincenti nelle ultime due al Franchi. Tuttavia, nonostante i biancocelesti possano avere la testa alla Coppa Italia, restano un avversario ostico e da non sottovalutare.

A guidare la Fiorentina in questo momento cruciale dovranno essere i giocatori più esperti, a partire da David de Gea, leader carismatico chiamato a indicare la strada. Insieme a lui, elementi come Luca Ranieri, Dodô, Robin Gosens e Rolando Mandragora dovranno trascinare il gruppo verso un traguardo che solo pochi mesi fa sembrava impossibile. Nonostante le difficoltà legate a infortuni, squalifiche e rientri incerti, la Fiorentina ha saputo reagire e ora si ritrova incredibilmente con in mano l’occasione decisiva per chiudere il discorso salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.