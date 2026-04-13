Malgrado la gestione, la cautela, i trattamenti e tutte le accortezze, Kean sente dolore e niente lascia pensare che la cosa cambi da qui a fine stagione. Un problema che l’ex Juventus si porta dietro da molto tempo, verosimilmente più di quanto ipotizzato. E così se la prima parte di stagione è stata piagata da una caviglia malconcia, tutto il resto dell’annata sportiva è filato via convivendo con il guaio alla tibia.

Il centravanti ha stretto i denti a lungo ben conscio degli obiettivi: salvare la Fiorentina da un’incredibile retrocessione e guidare la Nazionale nei prossimi Mondiali. I viola si sono messi in sesto anche se non certo ancora al riparo dall’incubo, mentre il sogno Mondiale è sfumato in Bosnia a testimonianza di una stagione che per Moise è stata tutta al contrario. È riuscito malgrado tutto a segnare 9 reti complessive, 8 in A ed una in Europa, ma il trascinatore dello scorso anno in campo si è visto poco non essendo stato praticamente mai al 100%. Lo scrive la Repubblica Firenze.