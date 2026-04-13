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Repubblica : “Recupero infortunati un calvario, infermeria paletto da modificare”

Paratici
L'attacco di Repubblica
Redazione VN

Repubblica Firenze, nel parlare della partita di questa sera critica fortemente la gestione degli infortunati della Fiorentina. Settore, quello medico, che subirà modifiche nella prossima stagione?

Contro la Lazio di Maurizio Sarri, priva di obiettivi veri in campionato, con tante assenze e aggrappata alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta della prossima settimana, servirà quindi ritrovare concentrazione massima, quella vista a Verona, con l’Inter al Franchi o a Cremona, le ultime partite positive di un filotto di punti consecutivi. Una premessa, per Paolo Vanoli, per giocare bene e ottenere risultati. Ovviamente la preparazione della partita in tre giorni ha unito la parte tecnico tattica con quella dell’infermeria, altro paletto importante da modificare a stagione finita per evitare situazioni come quelle degli ultimi anni. Con giocatori infortunati il cui recupero è un calvario anche di difficile comprensione esterna.

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