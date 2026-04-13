Repubblica : “Recupero infortunati un calvario, infermeria paletto da modificare”

Contro la Lazio di Maurizio Sarri, priva di obiettivi veri in campionato, con tante assenze e aggrappata alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta della prossima settimana, servirà quindi ritrovare concentrazione massima, quella vista a Verona, con l’Inter al Franchi o a Cremona, le ultime partite positive di un filotto di punti consecutivi. Una premessa, per Paolo Vanoli, per giocare bene e ottenere risultati. Ovviamente la preparazione della partita in tre giorni ha unito la parte tecnico tattica con quella dell’infermeria, altro paletto importante da modificare a stagione finita per evitare situazioni come quelle degli ultimi anni. Con giocatori infortunati il cui recupero è un calvario anche di difficile comprensione esterna.