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TS: “Solomon torna con la Lazio. Titolare subito o spazio a Fazzini?”

Solomon
Fiorentina chiamata al riscatto contro la Lazio dopo il ko in Conference: tra assenze e emergenza, i viola cercano punti salvezza e una reazione immediata
Redazione VN

Sarà la Fiorentina capace di rimontare l’Inter con coraggio e personalità, come nell’ultima uscita al Franchi? Oppure quella grigia e balbettante travolta in Conference League dal Crystal Palace? Di certo, per la squadra di Vanoli quella di stasera contro la Lazio rappresenta l’ennesimo esame da non fallire. Se il cammino europeo appare ormai compromesso, in campionato la corsa per la salvezza è ancora apertissima.

Per questo, e per riscattare la figuraccia di giovedì a Londra (19° ko stagionale, un’enormità), allenatore e giocatori viola devono tornare a dare risposte concrete, anche oltre l’emergenza. Kean è ancora a rischio forfait così come Parisi, entrambi ancora a parte; Brescianini resta sotto osservazione, mentre Fortini è out e Fagioli e Gudmundsson sono squalificati. L’unico vicino al rientro è Solomon, ma difficilmente partirà titolare: sulla sinistra può essere rilanciato Fazzini, con Ndour e Mandragora (reduce da infortunio) in ballottaggio in regia. In attacco toccherà ancora a Piccoli: da lui, da Dodo e da tutta la Fiorentina i tifosi si aspettano una reazione immediata e soprattutto i punti decisivi per la salvezza, a poche giornate dal termine di una stagione fin qui da dimenticare. Lo scrive TuttoSport

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