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Germania, decisione storica: ecco la prima donna in panchina nei 5 tornei d’Europa

Germania, decisione storica: ecco la prima donna in panchina nei 5 tornei d’Europa - immagine 1
Scelta storica
Redazione VN

Marie-Louise Eta è diventata l’allenatrice dell’Union Berlino, segnando un traguardo storico: è la prima donna a guidare una squadra maschile nei cinque principali campionati europei.

Per la tecnica 34enne non si tratta del primo record. Già nel 2023, sempre a Berlino, era entrata nella storia diventando la prima vice allenatrice donna in Bundesliga, lavorando come assistente insieme a Marco Grote dopo l’esperienza con l’U19.

Questa volta, però, il salto è ancora più significativo: Eta avrà la piena responsabilità tecnica della squadra, confermando un percorso pionieristico nel calcio europeo.

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