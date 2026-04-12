Marie-Louise Eta è diventata l’allenatrice dell’Union Berlino, segnando un traguardo storico: è la prima donna a guidare una squadra maschile nei cinque principali campionati europei.
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Germania, decisione storica: ecco la prima donna in panchina nei 5 tornei d’Europa
Scelta storica
Per la tecnica 34enne non si tratta del primo record. Già nel 2023, sempre a Berlino, era entrata nella storia diventando la prima vice allenatrice donna in Bundesliga, lavorando come assistente insieme a Marco Grote dopo l’esperienza con l’U19.
Questa volta, però, il salto è ancora più significativo: Eta avrà la piena responsabilità tecnica della squadra, confermando un percorso pionieristico nel calcio europeo.
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