Tra i possibili nomi per la panchina della Fiorentina c'era anche quello di Roberto de Zerbi. L'ex tecnico del Sassuolo, però, ha firmato un quinquennale con il Tottenham. Di seguito la sua conferenza stampa di presentazione:
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De Zerbi si presenta: “Una grande opportunità. Premier miglior campionato al mondo”
La prima presentazione di Roberto de Zerbi in veste di allenatore del Tottenham
Perché proprio ora? Perché dipende dal punto di vista da cui si guarda la situazione. Dal mio punto di vista, era una grande opportunità. Il Tottenham è uno dei club più importanti della Premier League. La Premier League è il miglior campionato del mondo: adoro le qualità dei giocatori; abbiamo molti giocatori adatti al mio stile di gioco.
Ha poi proseguito:
Poi c'era la parte cruciale, i 12 giorni prima della prima partita. Per me era importante avere più di una settimana. Pensavo che potesse essere importante per capire i problemi. Non voglio dare troppe istruzioni in campo se parliamo solo di calcio. Ma per quanto riguarda la nostra organizzazione con e senza palla, spero di raggiungere questo obiettivo entro dieci giorni, per me.
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