TS: “De Zerbi-Tottenham, c’è l’accordo. 5 anni di contratto e 14 milioni a stagione”

Le ultime sulla trattativa tra De Zerbi e il Tottenham

Il futuro di Roberto De Zerbi sembra ormai scritto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico italiano avrebbe raggiunto un accordo con il Tottenham per guidare gli Spurs nelle prossime stagioni.

L’intesa sarebbe già definita nei dettagli: un contratto quinquennale fino al 2031 , con un ingaggio da circa 12 milioni di sterline (circa 14 in euro) a stagione . Cifre importanti, che testimoniano la grande fiducia del club londinese nei confronti dell’allenatore bresciano, reduce dall’esperienza alla guida del Olympique Marsiglia.

Sono ore di attesa per l’annuncio ufficiale, ma nel frattempo si lavora già alla costruzione dello staff tecnico che accompagnerà De Zerbi nella nuova avventura in Premier League. Tra le prime idee c’è quella di inserire come assistente Alessandro Nesta, nome di grande esperienza e prestigio internazionale, che il tecnico starebbe cercando di convincere a unirsi al progetto.