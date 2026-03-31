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Sfida mondiale

Italia, i convocati per la sfida contro la Bosnia: Kean c’è

Italia, i convocati per la sfida contro la Bosnia: Kean c’è - immagine 1
Questa sera contro la Bosnia l'Italia si giocherà il pass per il Mondiale
Redazione VN

Questa sera alle ore 20.45 l'Italia si giocherà il pass per il Mondiale contro la Bosnia a Zenica. Andrea Cambiaso torna in panchina, tenuto in tribuna nel match contro l'Irlanda del Nord. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca. Di seguito i convocati del Ct Gennaro Gattuso.

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;

Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.

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