Questa sera alle ore 20.45 l'Italia si giocherà il pass per il Mondiale contro la Bosnia a Zenica. Andrea Cambiaso torna in panchina, tenuto in tribuna nel match contro l'Irlanda del Nord. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca. Di seguito i convocati del Ct Gennaro Gattuso.
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Italia, i convocati per la sfida contro la Bosnia: Kean c’è
Questa sera contro la Bosnia l'Italia si giocherà il pass per il Mondiale
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;
Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.
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