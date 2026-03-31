L'Italia stasera si gioca la qualificazione al Mondiale, ma dovrà fare i conti con la Bosnia. Per la gara il ct Rino Gattuso prepara il miglior undici a sua disposizione. Consolidato 3-5-2 con in porta Donnarumma. La difesa sarà composta da Mancini a destra, Bastoni e Calafiori a sinistra.
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Italia, la probabile formazione: nessuna sorpresa, Kean guida l’attacco azzurro
La probabile formazione dell'Italia in vista del match contro la Bosnia
Pochi dubbi anche a centrocampo: Locatelli in mezzo sarà affiancato da Tonali e Barella. Sugli esterni troviamo Politano da una parte e Dimarco dall'altra. Davanti confermata la coppia Retegui-Kean, con Pio Esposito che partirà dalla panchina.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui,Kean.
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