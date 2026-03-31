La Gazzetta dello Sport è tornata indietro nel tempo, al 24 giugno 2014, data che rappresenta l'ultima apparizione dell'Italia ai Mondiali. Dove erano gli attuali giocatori azzurri in quell'anno?
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VIOLA NEWS news viola stampa Gli azzurri all’ultimo Mondiale: Kean già goleador. Mancini, che estate alla Viola!
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Gli azzurri all’ultimo Mondiale: Kean già goleador. Mancini, che estate alla Viola!
Dove erano gli attuali azzurri quando l'Italia giocava il suo ultimo Mondiale
Kean—
Il ragazzino di Vercelli a 14 anni segnava gol su gol con le giovanili della Juventus.
Mancini—
Per Gianluca Mancini, da poco 18enne e titolarissimo nella Primavera della Fiorentina, quell'estate fu importante: Montella lo convocò per il ritiro precampionato in prima squadra.
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