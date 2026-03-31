Nazione: “Pongracic in gruppo solo venerdì. Attenzione a Rugani per il Verona”

Domani tutti i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali (5 in totale) torneranno al Viola Park. Sarà un allenamento di scarico, mentre da giovedì torneranno a completa disposizione di Paolo Vanoli. Verosimilmente saranno due gli allenamenti con la squadra al completo prima della partenza (venerdì) per il ritiro di Verona. Sabato mattina, invece, è in programma un breve risveglio muscolare.

Se i rientri degli azzurri non destano preoccupazioni in casa viola, la stessa cosa non vale per Pongracic. La sua Croazia giocherà in Florida un'amichevole col Brasile nella notte italiana tra martedì e mercoledì. L'ex Lecce sbarcherà a Firenze giovedì, ma dovrebbe aggregarsi al gruppo solo per la rifinitura di venerdì. In ogni Vanoli dovrà aspettare il pre partita per scegliere il partner di Ranieri. In corsa Comuzzo che dalla sua ha quasi un giorno di vantaggio sul croato. Ma attenzione anche a Rugani che si è allenato sempre al Viola Park e può avanzare la propria candidatura. Lo riporta La Nazione.