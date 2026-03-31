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La Gazzetta dello Sport

Toni: “Contro la Bosnia punto su Kean. Rispetto al passato è diverso in una cosa”

Toni: “Contro la Bosnia punto su Kean. Rispetto al passato è diverso in una cosa” - immagine 1
Le parole di Luca Toni in vista del match di stasera tra Italia e Bosnia
Redazione VN

L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della qualificazione ai Mondiali dell'Italia:

Non sarà una partita facile, l'Italia l'ha aspetta da anni. Giocheremo contro una Bosnia tosta. Quando indossi una maglia come questa rappresenta una delle nazionalità più importanti del mondo, è normale che ci sia pressione. L'importante è non farsi travolgere e pensare al campo.

Kean

—  

A me piace. Adesso lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa e viene da una bella partita con l'Irlanda del Nord. E' giusto puntare su di lui.

Dzeko

—  

Dzeko è uno di qualità, un bomber che di gare importanti ne ha fatte molte. Dovremo marcarlo con attenzione: in incontri così non conta solo l'aspetto fisico, ma anche quello mentale. Ha 40 anni però è un leader e in Galles ha segnato.

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