L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della qualificazione ai Mondiali dell'Italia:
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VIOLA NEWS news viola stampa Toni: “Contro la Bosnia punto su Kean. Rispetto al passato è diverso in una cosa”
La Gazzetta dello Sport
Toni: “Contro la Bosnia punto su Kean. Rispetto al passato è diverso in una cosa”
Le parole di Luca Toni in vista del match di stasera tra Italia e Bosnia
Non sarà una partita facile, l'Italia l'ha aspetta da anni. Giocheremo contro una Bosnia tosta. Quando indossi una maglia come questa rappresenta una delle nazionalità più importanti del mondo, è normale che ci sia pressione. L'importante è non farsi travolgere e pensare al campo.
Kean—
A me piace. Adesso lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa e viene da una bella partita con l'Irlanda del Nord. E' giusto puntare su di lui.
Dzeko—
Dzeko è uno di qualità, un bomber che di gare importanti ne ha fatte molte. Dovremo marcarlo con attenzione: in incontri così non conta solo l'aspetto fisico, ma anche quello mentale. Ha 40 anni però è un leader e in Galles ha segnato.
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