Con l'infortunio di Dodò Paolo Vanoli deve trovare un'alternativa in vista della trasferta di Verona. Le prime due piste portano all'impiego di Fortini, non al meglio delle condizioni ma l'opzione favorita, e all'adattamento di Comuzzo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Per sostituire Dodò a Verona, Vanoli pensa alla mossa a sorpresa”
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Repubblica: “Per sostituire Dodò a Verona, Vanoli pensa alla mossa a sorpresa”
Le alternative d Vanoli per sostituire Dodò a Verona
In realtà ci sarebbe una terza opzione, ossia il cambio modulo e il passaggio al 3-5-2. Una soluzione utilizzata proprio quando Dodò era assente, ossia nella gara contro l'Udinese. Ma il ritorno alla difesa a tre ha portato ad una netta sconfitta e alla peggior prestazione del 2026.
Per questo risulta difficile pensare che in un momento così delicato di stagione, in uno scontro diretto, Vanoli stravolga le certezze. Lo scrive La Repubblica.
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