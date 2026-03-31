Repubblica: “Dodò assente a Verona? Vanoli studia le alternative”

Le alternative di paolo Vanoli per sostituire Dodò

Redazione VN 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 08:02)

Lo stop di Dodò provoca da una parte un sospiro di sollievo dovuto all'esclusione di una lesione al femorale della coscia destra, dall'altro lato per Vanoli - non poter contare sul brasiliano - è un problema non da poco. Il terzino nelle ultime partite aveva svoltato sotto tutti i punti di vista rivelandosi uno dei migliori in campo a Cremona e contro l’Inter, annullando Dimarco.

A Verona il tecnico viola ha due soluzioni. La prima porta all'impiego di Fortini che, però, è stato assente nelle ultime partite prima della sosta per lombalgia e rientra anche lui da un infortunio. In più, nelle ultime gare, non aveva fornito prestazioni convincenti. Il piano B vedrebbe l'utilizzo di Comuzzo come terzino destro. Una scelta più conservativa in un ruolo più adattato che il classe 2005 ha già ricoperto. Lo riporta La Repubblica.

Anche La Nazione ipotizza le alternative. Dal momento che Fortini è ancora alle prese col mal di schiena, sono più percorribili - si legge - le soluzioni interne: l'adattamento di Parisi sulla corsia destra oppure l'impiego di Comuzzo in una sorta di difesa a tre e mezzo, col centrale bloccato largo. Restano sullo sfondo le ipotesi più acerbe: difficile immaginare spazio per il giovane Balbo e ancor meno per Harrison.