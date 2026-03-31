La Nazione ha intervistato Giancarlo Antognoni che domani, primo aprile, festeggerà 72 anni. Il brindisi di mezzanotte lo farà sull'aereo di ritorno dalla Svezia dove sarà impegnata la nazionale Under 21. L'Unico 10 ha parlato brevemente anche della difficile situazione della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Antognoni: “Fiorentina, stagioni così càpitano ma vanno superate”
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Antognoni: “Fiorentina, stagioni così càpitano ma vanno superate”
Domani, primo aprile, Giancarlo Antognoni festeggerà 72 anni
Da situazioni di questo genere la Fiorentina c'è già passata. E ci sono passato anch'io. Da calciatore nella stagione 1977-78 e poi l'ho vissuta anche da dirigente viola. Insomma, anni così ci sono e vanno superati. E Firenze e la Fiorentina ci sono sempre riusciti.
Su cosa significa essere ancora l'Unico 10, Antognoni risponde così:
Io continuo a raccogliere i frutti, sì anche a 72 anni, di quello che sono stato e che ho fatto. La mia vita è stata sempre e solo la Fiorentina e la nazionale. Queste sono state le mie uniche scelte e la fedeltà è un bene che ripaga. Sempre.
Sulla foto più emozionante della sua vita da fiorentina dice:
E' difficile. Ne ho migliaia. Una, però, la porto sempre con me. Il giorno che sono ritornato in campo dopo l'incidente alla testa, nel 1982. Si giocava Fiorentina-Cesena e l'abbraccio della gente, della città, dei tifosi mi ha segnato per sempre.
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