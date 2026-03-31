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Corriere Fiorentino

Dodò: probabile assenza col Verona. Quando potrebbe rientrare

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Nessuna lesione dopo l'allenamento a porte aperte di sabato, ma la Fiorentina non rischierà niente
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si concentra su Dodò. Nonostante l'infortunio rimediato sabato durante l'allenamento a porte aperte, il brasiliano non si è procurato lesioni. Resta uno spi­ra­glio per poterlo avere già al Ben­te­godi contro il Verona, ma lo staff medico non rischierà. In sostanza: meglio farne a meno sabato (e basta) che for­zare i tempi e rischiare poi di per­derlo magari per due o tre set­ti­mane. Una situa­zione da moni­to­rare ora per ora quindi, anche se a oggi l’ipo­tesi più pro­ba­bile prevede appunto il for­fait sabato e un ritorno a dispo­si­zione magari già per la gara di Lon­dra di gio­vedì pros­simo.

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