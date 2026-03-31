Il Corriere Fiorentino si concentra su Dodò. Nonostante l'infortunio rimediato sabato durante l'allenamento a porte aperte, il brasiliano non si è procurato lesioni. Resta uno spiraglio per poterlo avere già al Bentegodi contro il Verona, ma lo staff medico non rischierà. In sostanza: meglio farne a meno sabato (e basta) che forzare i tempi e rischiare poi di perderlo magari per due o tre settimane. Una situazione da monitorare ora per ora quindi, anche se a oggi l’ipotesi più probabile prevede appunto il forfait sabato e un ritorno a disposizione magari già per la gara di Londra di giovedì prossimo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Dodò: probabile assenza col Verona. Quando potrebbe rientrare
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Dodò: probabile assenza col Verona. Quando potrebbe rientrare
Nessuna lesione dopo l'allenamento a porte aperte di sabato, ma la Fiorentina non rischierà niente
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