Dodò: probabile assenza col Verona. Quando potrebbe rientrare

Il Corriere Fiorentino si concentra su Dodò. Nonostante l'infortunio rimediato sabato durante l'allenamento a porte aperte, il brasiliano non si è procurato lesioni. Resta uno spi­ra­glio per poterlo avere già al Ben­te­godi contro il Verona, ma lo staff medico non rischierà. In sostanza: meglio farne a meno sabato (e basta) che for­zare i tempi e rischiare poi di per­derlo magari per due o tre set­ti­mane. Una situa­zione da moni­to­rare ora per ora quindi, anche se a oggi l’ipo­tesi più pro­ba­bile prevede appunto il for­fait sabato e un ritorno a dispo­si­zione magari già per la gara di Lon­dra di gio­vedì pros­simo.