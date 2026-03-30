Il report medico della Fiorentina per il suo terzino destro, Dodò, dopo l'infortunio rimediato durante l'allenamento a porte aperte al Viola Park. Paolo Vanoli può fare un bel sospiro di sollievo, anche se il brasiliano, probabilmente, dovrà comunque saltare la sfida al rientro dalla sosta contro il Verona. Detto questo, proverà a recuperare fino all'ultimo. Il report:
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VIOLA NEWS news viola infortuni Dodò, l’esito degli esami: sospiro di sollievo per Vanoli
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Dodò, l’esito degli esami: sospiro di sollievo per Vanoli
Uscito il report medico della Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Dodò dopo l'infortunio: salterà comunque il Verona
ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato.
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