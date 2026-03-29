Addio all’attore David Riondino: era di Firenze e tifava Fiorentina

Cantautore, attore, filosofo , scrittore, regista, commediante per il teatro comico, principe del sarcasmo in tv anche per il "Maurizio Costanzo show", tra impegno e leggerezza David Riondino è stato tra gli artisti più poliedrici della scena italiana. Era nato a Firenze nel 1952, aveva 73 anni, ed oggi a dare l'annuncio su Facebook della sua morte è stata l'amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Lo riporta l'Ansa. Riondino era un grande tifoso della Fiorentina ed è stato spesso ospite di "Quelli che il calcio" nelle edizioni dirette da un altro grande tifoso gigliato, il regista Paolo Beldì.