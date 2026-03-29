E' durata poco più di un mese l'avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs infatti hanno comunicato la risoluzione consensuale del contratto, nonostante il ruolo di traghettatore del tecnico croato che avrebbe dovuto guidare la squadra fino al termine della stagione.
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Ufficiale, Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham: il comunicato del club
L'allenatore Igor Tudor e il Tottenham hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto
Tuttavia, Tudor non è riuscito a dare una sterzata all'andamento del campionato del Tottenham. Il club infatti si trova a +1 dalla zona retrocessione. Il comunicato:
Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha subito di recente e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Seguiranno aggiornamenti su un nuovo allenatore a tempo debito.
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