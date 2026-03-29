Ufficiale, Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham: il comunicato del club

L'allenatore Igor Tudor e il Tottenham hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto

E' durata poco più di un mese l'avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs infatti hanno comunicato la risoluzione consensuale del contratto, nonostante il ruolo di traghettatore del tecnico croato che avrebbe dovuto guidare la squadra fino al termine della stagione.