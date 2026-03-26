Lutto nel calcio italiano, è morto Beppe Savoldi: l’ex bomber aveva 79 anni

Beppe Savoldi , attaccante che negli anni '60 e '70 fu bomber di Bologna, Atalanta e Napoli, è morto all'età di 79 anni. La notizia l'ha data il figlio, Gianluca, diventato poi anche lui un calciatore.

Un bomber di razza, Mister due miliardi, come veniva chiamato per via del costo del suo cartellino pagato dal Napoli. Nato nel 1947 in provincia di Bergamo, aveva iniziato la sua carriera nel 1965 all'Atalanta, poi nel 1968 era passato al Bologna, con cui aveva vissuto annate straordinarie. Capocannoniere della Serie A assieme a Pulici e Rivera, due volte vincitore della Coppa Italia. Nel 1975 il clamoroso passaggio al Napoli, dove aveva vinto un'altra Coppa Italia guadagnandosi l'affetto dei tifosi.