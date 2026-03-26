Romelu Lukaku ha comunicato al Napoli che non prenderà parte alle ultime due sedute di allenamento a Castel Volturno, scegliendo di restare in Belgio per recuperare fisicamente, sentirsi più utile in vista del finale di stagione e prepararsi anche per il Mondiale.
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Napoli, caos Lukaku: lascia la Nazionale, ma non torna in Italia. Conte furioso
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La decisione però non sarebbe in linea con quanto concordato con il club: il Napoli gli aveva chiesto di rientrare per seguire insieme allo staff medico il percorso di recupero, soprattutto dopo un problema fisico accusato nelle settimane precedenti durante la riabilitazione.
Nel frattempo Lukaku ha iniziato a pianificare il proprio percorso con il Belgio, accordandosi su un programma che esclude le amichevoli in America. Tuttavia, la scelta di gestirsi autonomamente, senza rispettare gli accordi con il club, avrebbe irritato il Napoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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