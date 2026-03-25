De Zerbi frena il Tottenham: vuole tempo per scegliere il progetto giusto

Negli scorsi giorni , dall’Inghilterra, in particolare dal Telegraph, era rimbalzata con forza l’ipotesi di un approdo immediato dell’ex tecnico del Marsiglia al Tottenham Hotspur. Gli Spurs lo seguono da tempo e lo avevano individuato come uno dei principali candidati per la prossima stagione, valutando addirittura un inserimento anticipato già nelle prossime settimane. T

Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la situazione ha preso una direzione diversa: De Zerbi ha deciso di non tornare in panchina nell’immediato. Una scelta chiara, che non rappresenta una chiusura nei confronti del Tottenham o di altri club interessati, ma piuttosto una strategia ben precisa. L’allenatore italiano vuole prendersi tempo fino al termine della stagione per valutare con calma tutte le opportunità disponibili.

Una posizione che inevitabilmente riapre i giochi anche in Serie A. Negli ultimi anni, infatti, De Zerbi è stato accostato con insistenza a diverse realtà italiane, tra cui proprio la Fiorentina. Il club viola, dal canto suo, sta vivendo una fase di riflessione sul futuro della panchina: la conferma di Paolo Vanoli non appare scontata e molto dipenderà dal finale di stagione e dagli obiettivi raggiunti.