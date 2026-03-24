Tudor, il Tottenham valuta l’esonero. Il piano per De Zerbi

L'esperienza di Igor Tudor al Tottenham non sta andando come sperava il tecnico croato. La sconfitta per 0-3 contro il Nottingham Forest ha complicato ulteriormente i piani salvezza degli Spurs. Purtroppo Tudor ha anche perso il padre , notizia è arrivata nell'immediato post partita. Un momento davvero difficile per l'ex allenatore della Juventus. Il Tottenham sta seriamente valutando se continuare con lui, o affidarsi già nei prossimi giorni ad un altro allenatore.

Cambio all'orizzonte?

La dirigenza Spurs sta tenendo sott'occhio Roberto De Zerbi, rimasto svincolato dopo un anno e mezzo a Marsiglia, e già seguito dai londinesi in passato. De Zerbi è stato spesso accostato a squadre della Serie A, come la Fiorentina. Secondo il Telegraph, il Tottenham voleva l'italiano per la prossima estate, ma la panchina potrebbe venirgli affidata fin da subito. Gli Spurs inizialmente volevano inserire nel contratto una clausola sull'eventuale retrocessione, ma questa ipotesi non convince. Altri due profili che affascinano sono Mauricio Pochettino e Andoni Iraola, impegnati con gli USA e con il Bournemouth