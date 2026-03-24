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Reginaldo sicuro: “Sarà salvezza. Kean? Per essere un top gli manca una cosa”

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L'ex attaccante della Fiorentina è tranquillo in chiave salvezza. E su Moise: "E' forte ma gli manca continuità"
Redazione VN

Reginaldo non ha ancora perso la voglia di giocare a calcio. Anche lontano dai riflettori. L'ex attaccante della Fiorentina oggi 43enne, milita infatti in Seconda Categoria, nel Magma Napoli. Interpellato sulla lotta salvezza, il brasiliano si è detto ottimista per le sorti dei viola: "Tra le squadre che stanno lottando per la salvezza, credo che la Fiorentina sia la più attrezzata per centrare l'obiettivo, quella con giocatori di maggiore qualità e spessore. I Viola dovranno lottare, ma si salveranno tranquillamente".

E ha aggiunto: "Per la permanenza in Serie A sono molto fiducioso anche per la Cremonese di Giampaolo, che è un grande allenatore e avrebbe meritato una carriera ben diversa. Penso che per Pisa e Verona le speranze siano ormai molto ridotte, per il terzultimo posto se la giocheranno, invece, Lecce e Cagliari" le parole rilasciate al sito news.superscommesse.it.

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Su Moise Kean, Reginaldo dice: "La sua stagione è stata molto influenzata anche dagli infortuni. Lo scorso anno per lui è stato meraviglioso, non solo dal punto di vista realizzativo. Riusciva a fare reparto da solo e i compagni facevano affidamento su di lui. Se avesse ripetuto i numeri dello scorso anno sarebbe rientrato tra gli attaccanti da considerare top a livello europeo. Peccato che manchi di continuità. Secondo me resta un giocatore validissimo, anche se la stagione è stata sfortunata sotto molteplici punti di vista".

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