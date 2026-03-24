Reginaldo sicuro: “Sarà salvezza. Kean? Per essere un top gli manca una cosa”

Su Moise Kean, Reginaldo dice: "La sua stagione è stata molto influenzata anche dagli infortuni. Lo scorso anno per lui è stato meraviglioso, non solo dal punto di vista realizzativo. Riusciva a fare reparto da solo e i compagni facevano affidamento su di lui. Se avesse ripetuto i numeri dello scorso anno sarebbe rientrato tra gli attaccanti da considerare top a livello europeo. Peccato che manchi di continuità. Secondo me resta un giocatore validissimo, anche se la stagione è stata sfortunata sotto molteplici punti di vista".
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