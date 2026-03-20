Nuova regola annunciata dalla FIFA è una vera e propria svolta per il calcio femminile. Tutte le squadre femminili saranno infatti obbligate ad avere almeno due donne nello staff in panchina, di cui una dovrà ricoprire il ruolo di allenatrice o vice allenatrice.
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Calcio femminile, arriva la svolta dalla FIFA: la decisione
Questa norma sarà applicata a tutte le competizioni FIFA, sia a livello di club che di nazionali, con effetto immediato. Il tutto partirà dal Mondiale femminile U20 in Polonia in programma a settembre.
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La decisione è stata presa nell’ultimo Consiglio della FIFA per dare una risposta a un dato significativo: soltanto 12 dei ct dell’ultimo Mondiale femminile erano donne su 32 squadre qualificate.
La Fifa è pronta a supportare direttamente, anche a livello economico, per facilitare l’adeguamento alla normativa. Va inoltre sottolineato che le squadre non saranno obbligate a sostituire membri maschili dello staff, ma dovranno comunque rispettare il nuovo standard, che sarà inserito nei regolamenti ufficiali di partecipazione alle competizioni.
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