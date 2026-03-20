Calcio femminile, arriva la svolta dalla FIFA: la decisione

Novità importanti nel mondo del calcio femminile: da settembre, la FIFA, darà il via ad una vera e propria svolta

Nuova regola annunciata dalla FIFA è una vera e propria svolta per il calcio femminile. Tutte le squadre femminili saranno infatti obbligate ad avere almeno due donne nello staff in panchina, di cui una dovrà ricoprire il ruolo di allenatrice o vice allenatrice.