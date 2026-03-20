“Viva el Tour” al Teatro Verdi: Cassano, Adani e Ventola con Prandelli, le info

Sul palco i tre volti ormai iconici del progetto: Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Un trio capace di mescolare calcio e spettacolo, analisi e intrattenimento, raccontando il pallone con uno stile diretto, senza filtri e fortemente coinvolgente. Ospite speciale l'ex tecnico della Fiorentina e ct della Nazionale Cesare Prandelli.