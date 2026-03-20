Il grande spettacolo di Viva el Football sbarca a Firenze. Lunedì 23 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Verdi ospiterà una delle tappe più attese del Viva el Tour, il format itinerante che sta riempiendo i teatri di tutta Italia.
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“Viva el Tour” al Teatro Verdi: Cassano, Adani e Ventola con Prandelli, le info
Sul palco i tre volti ormai iconici del progetto: Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Un trio capace di mescolare calcio e spettacolo, analisi e intrattenimento, raccontando il pallone con uno stile diretto, senza filtri e fortemente coinvolgente. Ospite speciale l'ex tecnico della Fiorentina e ct della Nazionale Cesare Prandelli.
Il format ricalca quello già diventato virale online: riflessioni sull’attualità calcistica, opinioni forti, retroscena di spogliatoio e momenti più leggeri, il tutto con una costante interazione con il pubblico in sala. Non una semplice “serata sul calcio”, ma un vero e proprio show. Per chi non potrà essere presente fisicamente, l’evento sarà seguito anche dalla redazione di Violanews, che sarà al Teatro Verdi per documentare i momenti più significativi della serata, tra interventi, curiosità e dietro le quinte.
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