Mossuto (Lega): “Perini, fine lavori prima del 29/30. Sfera di cristallo o ottimista?

"Nella scorsa settimana ho partecipato, nel mio ruolo di Vicepresidente della Commissione Sport, ad un sopralluogo all'interno dell'ahimè desolante stadio Franchi. Al termine della visita, ho chiesto all'Assessore Perini ed ai tecnici presenti, quando si sarebbero conclusi i lavori. Una domanda semplice, quanto, probabilmente inopportuna per Palazzo Vecchio. L'identico quesito l'ho riproposto in Aula e lo stesso esponente della Giunta mi ha riferito che il cronoprogramma dei lavori è in perfetto orario e che prima dell'inizio della stagione agonistica 2029/30 l'impianto sarà integralmente pronto: questa, ci pare, che sia una notizia inedita anche per il Sindaco Funaro considerate le sue recenti dichiarazioni riprese da un'agenzia di stampa(magari, fra di voi, parlatevi ogni tanto..) Quindi, se tutto va bene(ma deve andare tutto liscio) a distanza di ben dieci anni da quando il compianto Commisso aveva presentato il suo eccellente progetto per la costruzione di un nuovo stadio (sappiamo, poi, tutti, come sono andate le cose...).