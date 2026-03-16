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Liverani, altra separazione con la Ternana. Annunciato l’esonero

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Fabio Liverani è stato esonerato dalla Ternana. La sua seconda esperienza umbra finisce qui
Redazione VN

Per Fabio Liverani la seconda esperienza alla Ternana si chiude in anticipo. L'ex giocatore della Fiorentina, tra le altre, era subentrato ad Ignazio Abate nell'ultima stagione di Serie C, perdendo la finale play-off contro il Pescara. Quest'anno le aspettative erano alte, ma l'ottavo posto ha portato la società ad esonerarlo, come annunciato con un comunicato:

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali"

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