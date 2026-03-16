Liverani, altra separazione con la Ternana. Annunciato l’esonero

Fabio Liverani è stato esonerato dalla Ternana. La sua seconda esperienza umbra finisce qui

Per Fabio Liverani la seconda esperienza alla Ternana si chiude in anticipo. L'ex giocatore della Fiorentina, tra le altre, era subentrato ad Ignazio Abate nell'ultima stagione di Serie C, perdendo la finale play-off contro il Pescara. Quest'anno le aspettative erano alte, ma l'ottavo posto ha portato la società ad esonerarlo, come annunciato con un comunicato: