Tudor a rischio esonero. Il Nottingham Forest di Milenkovic spreme il Tottenham

Un nome che spesso è stato accostato alla panchina della Fiorentina. Igor Tudor, si trova al momento in grande crisi con il suo Tottenham. Gli Spurs, infatti, oggi hanno incassato un netto 0-3 tra le mura amiche ad opera del Nottingham Forest dell'ex viola Nikola Milenkovic (in campo per tutta la partita). Momento davvero complicato per i londinesi e per la loro guida, dato che quello contro il Forest poteva tranquillamente esser interpretato come uno scontro salvezza, che il Tottenham ha fallito in pieno. Da quando è arrivato a Londra, in particolare, Igor Tudor ha raccolto 5 sconfitte, un pareggio ed un successo, ed ora la sua panchina sarebbe inevitabilmente in bilico.