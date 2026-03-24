Tifosi viola coinvolti negli scontri che si sono verificati sabato tra le tifoserie di Cesena e Catanzaro. Lo riferisce il Corriere Romagna, riportando l'episodio avvenuto a margine della partita di Serie B dello scorso weekend.
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Agguato ultrà a Cesena: identificati 50 ultrà, coinvolti anche tifosi viola
La ricostruzione—
Per ricostruire l'accaduto, gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere nella zona, sia comunali che private, materiale che ha permesso di definire con precisione la dinamica. Secondo quanto emerso, un pullman, due minivan e delle auto hanno fatto sosta nell'area di un distributore sulla Via Emilia. Da questi mezzi sono scesi tra i 40 e i 50 ultrà appartenenti alle tifoserie di Catanzaro e Fiorentina (legate dal gemellaggio) col volto coperto e armati di bastoni e aste. Il gruppo ha raggiunto il cortile di un circolo poco più avanti, dove era in corso una festa di compleanno, aggredendo i presenti e ferendone due alla testa.
Identificando i responsabili—
Le pattuglie intervenute per fermare la rissa, hanno identificato più di 50 persone: tifosi fiorentini e catanzaresi coinvolti nell'assalto e cesenati che avevano tentato di difendersi. Al termine dell'incontro calcistico, la polizia ha inoltre ripreso tutti gli spettatori presenti nel settore ospiti, con particolare attenzione a chi si trovava nei mezzi coinvolti poche ore prima.
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