Agguato ultrà a Cesena: identificati 50 ultrà, coinvolti anche tifosi viola

La ricostruzione

Per ricostruire l'accaduto, gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere nella zona, sia comunali che private, materiale che ha permesso di definire con precisione la dinamica. Secondo quanto emerso, un pullman, due minivan e delle auto hanno fatto sosta nell'area di un distributore sulla Via Emilia. Da questi mezzi sono scesi tra i 40 e i 50 ultrà appartenenti alle tifoserie di Catanzaro e Fiorentina (legate dal gemellaggio) col volto coperto e armati di bastoni e aste. Il gruppo ha raggiunto il cortile di un circolo poco più avanti, dove era in corso una festa di compleanno, aggredendo i presenti e ferendone due alla testa.