Roma, chi lo dice a Gasperini? Rischio concreto di essere esclusa dall’Europa

In casa Roma il rischio è concreto

La Roma rischia un problema regolamentare legato alla multiproprietà con l’Everton, entrambe controllate da Dan Friedkin. Come evidenziato da La Repubblica, le norme UEFA vietano a due club con la stessa proprietà di partecipare alla stessa competizione europea , e con le attuali classifiche questo scenario è tutt’altro che improbabile.

I giallorossi sono in zona Europa League con ambizioni Champions, mentre l’Everton è in corsa tra Conference ed Europa League. Se le due squadre dovessero qualificarsi per lo stesso torneo, una verrebbe esclusa o retrocessa alla competizione inferiore; in caso di pari posizione, sarebbe favorito il club inglese, con conseguenze negative per la Roma.