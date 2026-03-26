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Roma, chi lo dice a Gasperini? Rischio concreto di essere esclusa dall’Europa

Roma, chi lo dice a Gasperini? Rischio concreto di essere esclusa dall’Europa - immagine 1
In casa Roma il rischio è concreto
Redazione VN

La Roma rischia un problema regolamentare legato alla multiproprietà con l’Everton, entrambe controllate da Dan Friedkin. Come evidenziato da La Repubblica, le norme UEFA vietano a due club con la stessa proprietà di partecipare alla stessa competizione europea, e con le attuali classifiche questo scenario è tutt’altro che improbabile.

I giallorossi sono in zona Europa League con ambizioni Champions, mentre l’Everton è in corsa tra Conference ed Europa League. Se le due squadre dovessero qualificarsi per lo stesso torneo, una verrebbe esclusa o retrocessa alla competizione inferiore; in caso di pari posizione, sarebbe favorito il club inglese, con conseguenze negative per la Roma.

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Il dossier è già sotto osservazione da parte della UEFA a Nyon. Una possibile soluzione sarebbe il trasferimento temporaneo delle quote a soggetti indipendenti, come già avvenuto in casi simili, ma al momento non risultano passi concreti in questa direzione.

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