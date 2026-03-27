Ha dell'incredibile quello che sta succedendo nella società calcistica di Prato. L'ex presidente Asmaa Gacem, tifosa viola, è pronta a fare causa al marito, attuale presidente del Prato calcio: l'avvocato Antonio Politano. A rendere noto il passaggio di consegne è la società Finres Spa he detiene il 100% delle quote dell’Ac Prato.
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Caos al Prato Calcio: l’ex presidente Gacem fa causa al marito e nuovo numero uno
L'ex presidente del Prato sul cambio di proprietà
Una notizia inattesa anche dalla stessa dirigenza. Ci sono state smentite in merito all'ipotesi che quanto successo sia legato principalmente a problemi nel matrimonio fra Gacem e Politano. Ma l'ex presidente ha voluto puntualizzare: "Il cambio di presidenza non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Il cambio non dipende nemmeno dalla vicenda dell'ampliamento dello stadio, come abbiamo sentito dire. Le sue decisioni illegittime derivano da questioni personali".
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