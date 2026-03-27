Caos al Prato Calcio: l’ex presidente Gacem fa causa al marito e nuovo numero uno

Ha dell'incredibile quello che sta succedendo nella società calcistica di Prato . L'ex presidente Asmaa Gacem , tifosa viola, è pronta a fare causa al marito, attuale presidente del Prato calcio: l'avvocato Antonio Politano . A rendere noto il passaggio di consegne è la società Finres Spa he detiene il 100% delle quote dell’Ac Prato.

Una notizia inattesa anche dalla stessa dirigenza. Ci sono state smentite in merito all'ipotesi che quanto successo sia legato principalmente a problemi nel matrimonio fra Gacem e Politano. Ma l'ex presidente ha voluto puntualizzare: "Il cambio di presidenza non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Il cambio non dipende nemmeno dalla vicenda dell'ampliamento dello stadio, come abbiamo sentito dire. Le sue decisioni illegittime derivano da questioni personali".