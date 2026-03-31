I tifosi viola si mobilitano per una causa solidale, unendo sport e beneficenza in un’iniziativa concreta. La Fondazione “Alice Benvenuti” ETS, insieme all’Associazione “Solo Viola” e al gruppo “Valdarno Viola”, con il supporto del Consiglio regionale della Toscana, ha avviato una raccolta fondi con un obiettivo ambizioso: raggiungere quota 100mila euro.
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I tifosi viola in aiuto del piccolo Lorenzo Ballocci: l’iniziativa benefica
L’iniziativa nasce per aiutare il piccolo Lorenzo Ballocci, affetto da una rara patologia, a sostenere un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti che potrebbe permettergli di tornare a camminare. La campagna è stata ufficialmente presentata ieri in Regione, dove è stata effettuata una prima donazione simbolica di 5mila euro. La raccolta proseguirà fino al 30 giugno: chiunque voglia contribuire potrà farlo tramite bonifico all’associazione “Alice Benvenuti” ETS.
Tra gli appuntamenti più significativi, il 13 giugno a Loro Ciuffenna è in programma una grande cena benefica, pensata per coinvolgere la comunità e dare ulteriore impulso alla raccolta. Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come il mondo del tifo possa trasformarsi in una forza capace di fare la differenza, soprattutto quando si tratta di solidarietà. Lo scrive La Repubblica.
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