I tifosi viola in aiuto del piccolo Lorenzo Ballocci: l’iniziativa benefica

I tifosi viola si mobilitano per una causa solidale, unendo sport e beneficenza in un’iniziativa concreta. La Fondazione “Alice Benvenuti” ETS, insieme all’Associazione “Solo Viola” e al gruppo “Valdarno Viola”, con il supporto del Consiglio regionale della Toscana, ha avviato una raccolta fondi con un obiettivo ambizioso: raggiungere quota 100mila euro.