L’Italia di Moise Kean è pronta a giocarsi tutto. Questa sera, martedì 31 marzo, gli Azzurri scendono in campo a Zenica contro la Bosnia nella finale dei playoff per conquistare un posto al Mondiale 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.
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Bosnia-Italia, ore 20:45: dove vederla in tv e in streaming
90' per cambiare tutto: a Zenica l'Italia di Gattuso si gioca l'accesso al Mondiale 2026
La squadra guidata dal ct Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, firmato da Sandro Tonali e Moise Kean. Dall’altra parte, la Bosnia ha staccato il pass superando il Galles ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.
|Martedì 31 marzo, ore 20:45
|Stadio Bilino Polje - Zenica (Bosnia)
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