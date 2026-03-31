Bosnia-Italia, ore 20:45: dove vederla in tv e in streaming

L’Italia di Moise Kean è pronta a giocarsi tutto. Questa sera, martedì 31 marzo, gli Azzurri scendono in campo a Zenica contro la Bosnia nella finale dei playoff per conquistare un posto al Mondiale 2026 , in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La squadra guidata dal ct Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, firmato da Sandro Tonali e Moise Kean. Dall’altra parte, la Bosnia ha staccato il pass superando il Galles ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.