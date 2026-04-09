Deossa e la figlia di Joaquin? Il giocatore torna in campo. “Speriamo la superi”

L'1-1 tra Sporting Braga e Real Betis che ha aperto il programma dei quarti di finale di Europa League ha visto il ritorno in campo di Nelson Deossa , centrocampista che era finito al centro dei pettegolezzi per via della sua presunta relazione con una delle due figlie di Joaquin, dirigente del club ed ex viola.

Al termine dell'incontro, l'attaccante Juan Camilo "Cucho" Hernández ha parlato del match ma anche della situazione del compagno e connazionale: "Sono cose che non portano nulla di buono e di cui non vale la pena parlare. Oggi è entrato e ha ricominciato a mettere minuti nelle gambe, ed è questo ciò che conta. Spero che superi presto quello che sta passando. Tutto questo non aiuta né lui né la squadra".