Cagni distrugge Adani: “Tra me e lui non c’è confronto, sparirà. Non ha argomenti”

Gigi Cagni, ex tecnico tra le altre dell'Empoli, ha risposto all'attacco dell'ex difensore viola e oggi opinionista e commentatore Lele Adani. "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni. Tanti allenatori che la pensano come lui", aveva detto Adani in diretta su Viva el Futbol. Queste le parole di Cagni a La Gazzetta dello Sport: