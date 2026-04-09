Gigi Cagni, ex tecnico tra le altre dell'Empoli, ha risposto all'attacco dell'ex difensore viola e oggi opinionista e commentatore Lele Adani. "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni. Tanti allenatori che la pensano come lui", aveva detto Adani in diretta su Viva el Futbol. Queste le parole di Cagni a La Gazzetta dello Sport:
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Cagni distrugge Adani: “Tra me e lui non c’è confronto, sparirà. Non ha argomenti”
La durissima risposta dell'ex tecnico alla frase: "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni"
Ma io nemmeno avevo capito fosse rivolta a me, forse perché sono anziano. Mi hanno inoltrato un vocale in cui Adani parla di 'quelli come Cagni' riferendosi alla mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale. Praticamente ha dato la colpa a me: mi viene da ridere... Sembra che quando parla non sia presente nella realtà. L'ho avuto un anno, non lo consideravo un titolare perché secondo me non meritava. Però avevamo un rapporto normale. Quelli che parlano così in tv non fanno il bene del calcio, vogliono solo fare i protagonisti con il loro linguaggio. Anche Igli Vannucchi mi ha scritto in questi giorni, ha rivendicato che giocavamo meglio del Como di oggi. Facevamo un grande calcio. Adesso Lele ha in mano questo microfono, ma mi stupisce che un uomo scelto dalla Rai possa permettersi di offendere un allenatore. Mestiere che tra l'altro ha pure provato a fare, ma solo provato, da vice di Baldini. Forse non si sentiva all'altezza".
Da dove nasce l'attacco?—
Non ne ho idea, ma per me è sempre la storia che parla. Forse si è offeso perché quando ha iniziato a fare la seconda voce nelle telecronache ho detto che io spengo l'audio, ma non mi interessa Si è buttato da solo la zappa sui piedi. Io sono vecchio ma credo che sui social l'abbiano un po' massacrato. Ho 75 anni e qualcuno mi chiama ancora per conoscere la mia opinione, questi non so quanto dureranno. Personalmente, credo poco. Perché ci vogliono delle basi solide. Finché starà in Rai resisterà, ma poi sparirà perché non ha niente da dire. Io posso essere non capace in tante cose, ma non posso sentire che non capisco di calcio. Perché allora mi incazzo. Tra me e Adani non c’è confronto. Sicuramente parlo meno bene, meno forbito, ma sono chiaro ed esperto.
Poi a Tmw Radio, sulla Fiorentina:—
Fagioli è maturato, c'è chi matura più tardi. Ha delle capacità che ha messo in mostra solo ora. Ma ci sta. Credo sia sbocciato ora. Se uno diventa al 100% professionista, sotto tutti i profili, e ha le qualità che ha lui, tira fuori poi quelle qualità".
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