Sky Sport Uk dà aggiornamenti riguardo al futuro della panchina del Crystal Palace, prossima avversaria in Conference League della Fiorentina di Paolo Vanoli. Come riporta l'emittente, si ritiene che il Crystal Palace stia valutando altri obiettivi per la panchina, dato che è improbabile che Andoni Iraola lasci il Bournemouth per Selhurst Park. Idealmente, per il Crystal Palace, Iraola sarebbe il candidato ideale per sostituire Oliver Glasner, in uscita dai londinesi. Tuttavia, lo spagnolo, che ha suscitato l'interesse anche dell'Atletico Bilbao, squadra della sua regione natale nei Paesi Baschi, sembra preferire rimanere al Bournemouth a meno che non arrivi un'offerta da parte di uno dei grandi club inglesi.