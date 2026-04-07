Mondo del calcio in lacrime: è morto Mircea Lucescu. Aveva 80 anni

Stava male da tempo e purtroppo non ce l'ha fatta. Il mondo del calcio saluta Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Pisa e Inter, tra le tante, che aveva 80 anni, è morto dopo i gravi problemi cardiaci che aveva accusato negli ultimi giorni. Proprio dopo i playoff Mondiali disputati alla guida della Nazionale rumena, contro la Turchia di Montella, aveva accusato un malore.