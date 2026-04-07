Stava male da tempo e purtroppo non ce l'ha fatta. Il mondo del calcio saluta Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Pisa e Inter, tra le tante, che aveva 80 anni, è morto dopo i gravi problemi cardiaci che aveva accusato negli ultimi giorni. Proprio dopo i playoff Mondiali disputati alla guida della Nazionale rumena, contro la Turchia di Montella, aveva accusato un malore.
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Mondo del calcio in lacrime: è morto Mircea Lucescu. Aveva 80 anni
Mircea Lucescu è morto a 80 anni nell’Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci
Le sue condizioni purtroppo si sono aggravate e non poco nel giorno di Pasqua, fino al decesso arrivato mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale Universitario di Bucarest.
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C'era grande apprensione da diverse ore per la delicatissima situazione di Lucescu dopo che i medici avevano optato per il coma farmacologico. Come scrive fanpage.it, una serie di importanti aritmie cardiache aveva complicato il quadro clinico di Lucescu che non aveva “più risposto alle cure”. Infatti, nella notte di Pasqua, le aritmie si sono aggravate con il trasferimento del tecnico dal reparto di cardiologia a quello di Anestesia e Terapia Intensiva.
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