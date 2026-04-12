La Rondinella Marzocco festeggia con due giornate di anticipo la promozione in Serie D. Si tratta di un risultato straordinario per una squadra e una società profondamente legate alla città di Firenze, che a distanza di vent’anni tornano ad affacciarsi nel massimo campionato dilettantistico italiano, riportando anche la nostra città in questa importante serie.
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Nonostante una stagione emotivamente complessa, segnata dalla scomparsa del presidente Lorenzo Bosi, venuto a mancare lo scorso ottobre, la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza hanno saputo compattarsi e trasformare il dolore in determinazione, rendendosi protagonisti di un percorso sportivo di altissimo livello. Un cammino che impreziosisce ulteriormente il lavoro, la passione e la visione che Lorenzo Bosi aveva dedicato alla Rondinella. A nome dell’Amministrazione desidero esprimere le più sentite congratulazioni alla società, agli atleti, allo staff e a tutti i tifosi per questo importante traguardo, costruito con impegno, sacrificio e spirito di squadra.
"Questa promozione rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un segnale positivo per tutto il movimento calcistico cittadino, che continua a crescere e a valorizzare realtà storiche capaci di unire comunità, passione e senso di appartenenza. Alla Rondinella auguriamo il meglio per la nuova stagione in Serie D, certi che saprà affrontare questa nuova sfida con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione dimostrati finora, nel ricordo e nel segno di chi ha contribuito a costruirne il percorso”. Con queste parole l’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini commenta la promozione in Serie D della Rondinella Marzocco.
Il messaggio della sindaca Funaro—
Complimenti alla Rondinella Marzocco per la promozione in Serie D! Un traguardo importante per tutta Firenze, costruito con impegno, passione e spirito di squadra, anche nel ricordo del presidente Lorenzo Bosi. In bocca al lupo per questa nuova sfida.
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