Nonostante una stagione emotivamente complessa, segnata dalla scomparsa del presidente Lorenzo Bosi, venuto a mancare lo scorso ottobre, la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza hanno saputo compattarsi e trasformare il dolore in determinazione, rendendosi protagonisti di un percorso sportivo di altissimo livello. Un cammino che impreziosisce ulteriormente il lavoro, la passione e la visione che Lorenzo Bosi aveva dedicato alla Rondinella. A nome dell’Amministrazione desidero esprimere le più sentite congratulazioni alla società, agli atleti, allo staff e a tutti i tifosi per questo importante traguardo, costruito con impegno, sacrificio e spirito di squadra.