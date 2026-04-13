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Fuori Tutto Car Village: 4 giorni di sconti imperdibili su nuovo, Noleggio, Km0 e usato

Car Village
Sconti imperdibili su centinaia di vetture disponibili!
Redazione VN

Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: il Fuori Tutto Car Village, quattro giorni in cui ogni regola sul prezzo viene messa da parte. Dal 16 al 19 aprile, tutte le sedi Car Village aprono le porte a un’iniziativa straordinaria con sconti folli su 150 vetture, dal nuovo al Noleggio, dal Km0 fino all’usato selezionato.

Un’occasione unica per cambiare auto approfittando di sconti imperdibili validi solo per il periodo dell’evento, dal 16 al 19 aprile!

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Per garantire la migliore esperienza possibile e riservare le condizioni più vantaggiose, l’accesso agli sconti sarà disponibile esclusivamente su appuntamento. In questo modo ogni cliente potrà ricevere una consulenza dedicata, confrontare le offerte e bloccare la vettura desiderata prima che venga prenotata da altri.

Vista la durata limitata dell’evento, il consiglio è di prenotare subito il proprio slot: le disponibilità sono limitate e le vetture in promozione saranno assegnate fino a esaurimento. Prenota ora sul sito o clicca a questo link.

Ecco alcuni esempi delle promozioni che sarà possibile trovare durante il Fuori Tutto:

  • Citroen C3 Usata a 9.990 €!

  • BYD Seal U DM-i Km0 a 29.990€!

  • Jeep Avenger nuova a 369€ al mese con Noleggio!

    • Le offerte saranno valide fino a esaurimento e prenotabili solo con appuntamento.

    Il Fuori Tutto sarà attivo contemporaneamente in tutte le sedi Car Village:

  • Sesto Fiorentino – Via Lucchese 19/b

  • Firenze Sud – Via Piagentina 11/a

  • Arezzo – Via Piero Calamandrei 140

    • Tre location, un unico obiettivo: permettere a tutti di poter accedere agli sconti imperdibili su centinaia di vetture disponibili.

    Dal 16 al 19 aprile sarà possibile accedere alle condizioni esclusive del Fuori Tutto. Approfitta anche dell’open weekend: oltre agli sconti straordinari, saranno disponibili test drive dedicati su diversi brand e concorsi a premi riservati ai partecipanti. Prenota ora il tuo appuntamento, scegli la tua prossima auto e vivi uno degli eventi più convenienti e completi dell’anno firmato Car Village.

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