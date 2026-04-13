Fuori Tutto Car Village: 4 giorni di sconti imperdibili su nuovo, Noleggio, Km0 e usato

Per garantire la migliore esperienza possibile e riservare le condizioni più vantaggiose, l’accesso agli sconti sarà disponibile esclusivamente su appuntamento. In questo modo ogni cliente potrà ricevere una consulenza dedicata, confrontare le offerte e bloccare la vettura desiderata prima che venga prenotata da altri.

Vista la durata limitata dell’evento, il consiglio è di prenotare subito il proprio slot: le disponibilità sono limitate e le vetture in promozione saranno assegnate fino a esaurimento. Prenota ora sul sito o clicca a questo link.

Ecco alcuni esempi delle promozioni che sarà possibile trovare durante il Fuori Tutto:

Le offerte saranno valide fino a esaurimento e prenotabili solo con appuntamento.

Il Fuori Tutto sarà attivo contemporaneamente in tutte le sedi Car Village:

Sesto Fiorentino – Via Lucchese 19/b

Firenze Sud – Via Piagentina 11/a

Arezzo – Via Piero Calamandrei 140

Tre location, un unico obiettivo: permettere a tutti di poter accedere agli sconti imperdibili su centinaia di vetture disponibili.

Dal 16 al 19 aprile sarà possibile accedere alle condizioni esclusive del Fuori Tutto. Approfitta anche dell’open weekend: oltre agli sconti straordinari, saranno disponibili test drive dedicati su diversi brand e concorsi a premi riservati ai partecipanti. Prenota ora il tuo appuntamento, scegli la tua prossima auto e vivi uno degli eventi più convenienti e completi dell’anno firmato Car Village.